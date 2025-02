Differenziata, la città si conferma “Comune riciclone” 

Dopo la premiazione a Roma dello scorso luglio, arriva il bis, questa volta sull’Isola. Monserrato è stato eletto ancora una volta “Comune Riciclone”, nella categoria dei centri con un numero di abitanti compreso tra cinquemila e trentamila. Il riconoscimento viene assegnato ai Comuni che superano l’80% di rifiuti differenziati. La premiazione è arrivata ieri durante l’Ecoforum sull’economia circolare, organizzato a Sassari da Legambiente. Decisiva la percentuale dell’84,29% di rifiuti riciclati, una media che supera quella dello scorso anno, e conferma l’eccellenza monserratina nella pratica del riciclo, a livello regionale e nazionale. A ritirare il premio il sindaco Tomaso Locci, il responsabile dell’ufficio Ambiente Cristiano Piccardi, il funzionario Diego Mascia e il dirigente operativo di Gesenu Massimo Pera. «Un grandissimo risultato, frutto del lavoro in sinergia tra l’amministrazione, gli uffici, la Gesenu e i nostri cittadini, che si dimostrano sempre più attenti», commenta Locci. «Speriamo di riconfermarci e tornare a Roma la prossima estate. Con la costruzione dell’ecocentro», è di qualche giorno fa la notizia dell’affidamento dei lavori, «potremo migliorare ancora in termini di percentuali di raccolta differenziata, oltre a ottenere vantaggi fiscali per i cittadini».

