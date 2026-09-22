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23 settembre 2026 alle 00:35

Differenziata, la città è virtuosa 

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Iglesias si conferma una città virtuosa nella raccolta differenziata. Per la prima volta, nei primi otto mesi del 2026, è stata superata la soglia dell’80 per cento e questo significa che i cittadini avranno diritto a sconti sul pagamento della Tari.

«Si tratta – afferma l’assessore all’Ambiente Francesco Melis – di un risultato straordinario, considerando che durante i mesi di luglio e agosto c’è stato un record di presenze, dovute al turismo, che hanno ovviamente incrementato la quantità di rifiuti da differenziare e poi smaltire». Nei due anni precedenti si era sfiorata la soglia senza mai riuscire a superarla, quest’anno invece l’obiettivo sembra finalmente raggiungibile. «Ringrazio i miei concittadini – continua Melis – perché hanno dimostrato un grande senso civico ed ecologico, attuando la differenziata in maniera ineccepibile». Cominciata anni fa con qualche polemica, la raccolta porta a porta è stata man mano assimilata dalla popolazione diventando, così, una pratica di routine. Eppure anche quest’anno ci sono state delle difficoltà che avrebbero potuto inceppare i meccanismi ormai ben collaudati (come per esempio la plastica e il tessile) che hanno provocato delle criticità. «In entrambi i casi – prosegue l’assessore – l’amministrazione ha saputo farvi fronte: Iglesias è stato uno dei pochi Comuni che ha eseguito regolarmente il ritiro della plastica evitando in questo modo che andasse a finire con la frazione del secco aumentando i costi di smaltimento. Per quanto riguarda la raccolta del rifiuto tessile, ci sono stati problemi di varia natura con la ditta appaltatrice ma, anche in questo caso, il servizio ha ripreso regolarmente il calendario dei passaggi». Un altro nervo scoperto è rappresentato dall’agro e dalle case sparse che, anche qualche mese fa, ha suscitato polemiche e proteste fra i residenti di quelle aree extraurbane. «Naturalmente – precisa – effettuare la raccolta in quelle zone comporta problematiche differenti rispetto alla città. Per offrire un servizio più efficiente è attivo il porta a porta in quasi tutto l’agro cittadino». Resta la pecca delle discariche abusive in città e in campagna: «Ormai da tempo il Comune ha adottato la tolleranza zero nei confronti degli incivili. La prevenzione e le sanzioni, alcune di carattere penale, stanno dando i loro frutti e si spera di mettere fine a questi atti deplorevoli».

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