Differenziata irregolare e rifiuti abbandonati: mille sanzioni in 8 mesi 

Cagliari rilancia la lotta all’abbandono dei rifiuti e va a scovare chi non paga la Tari. Nata a dicembre dello scorso anno con l’obiettivo di tutelare il decoro e la pulizia della città e promuovere una cultura della legalità e della sostenibilità, la sezione di Igiene urbana della Polizia locale ha elevato oltre mille sanzioni. Alcune per l'errato conferimento delle frazioni di rifiuto, altre per l'abbandono dei rifiuti grazie all’utilizzo delle telecamere e all'attività sul campo degli agenti di polizia ambientale.

La novità

La sezione di Igiene urbana, composta da un funzionario e nove istruttori di polizia locale, opera in coordinamento con il servizio Igiene del suolo. «La collaborazione istituzionale e con la cittadinanza porta sempre a risultati tangibili», commenta l’assessora all'Ecologia urbana, ambiente e verde pubblico, Luisa Giua Marassi. «L’obiettivo prioritario è quello di contrastare in maniera sempre più efficace i comportamenti scorretti, consolidare la cultura della legalità e il rispetto per l’ambiente. L’azione della sezione di polizia ambientale serve anche a rafforzare la cooperazione tra l’amministrazione e i cittadini virtuosi che sono ogni giorno al nostro fianco nella tutela dell’ambiente e del decoro della città, ora finalmente percepita come “la propria casa”. Un importante cambio di prospettiva», dice ancora, «che fa percepire il corretto conferimento dei rifiuti come un gesto non solo doveroso per legge ma indispensabile per la cura del territorio e della salute di tutti».

I cestini

Rifiuti in città non sono solo quelli gettati e abbandonati (soprattutto) da chi non paga la Tari. Rifiuti sono anche quelli gettati impropriamente nei cestini. Che ogni giorno si riempiono fino a traboccare e finire su piazze e marciapiedi. Non solo. «I cestini portarifiuti sono spesso presi d'assalto da uccelli e cornacchie che disperdono i rifiuti nell'ambiente», spiega Edoardo Tocco, capogruppo di FI. «L'attuale stato dei cestini in alluminio presenti in alcune piazze, come piazza San Cosimo, è precario, causando la dispersione dei rifiuti. Questo è particolarmente evidente in aree molto frequentate, come quella adiacente alla Basilica di San Saturnino. Anche altre piazze centrali necessitano di un rinnovo dei contenitori. La sostituzione con modelli più funzionali, come i "Giubileum” o altri sistemi che limitano il conferimento e la fuoriuscita dei rifiuti, contribuirebbe a mantenere il decoro e la pulizia».

RIPRODUZIONE RISERVATA