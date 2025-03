«Differenziata in cimitero, uso improprio dei bidoni» 

Nel cimitero comunale sono stati posizionati i nuovi contenitori per rifiuti organici, carta, plastica e secco indifferenziabile. Ma durante il fine settimana è stato segnalato un uso improprio dei bidoni: «La raccolta differenziata all’interno dell’area cimiteriale - ha commentato la sindaca Monica Cadeddu - non è solo una questione di rispetto per l’ambiente ma anche di decoro e cura di un luogo che appartiene a tutta la comunità. Abbiamo predisposto contenitori specifici per i diversi tipi di rifiuti, con l’obiettivo di migliorare la gestione degli spazi e garantire ordine e pulizia. Purtroppo, in questi primi giorni, abbiamo riscontrato diverse situazioni di abbandono indiscriminato di rifiuti, con contenitori usati in modo errato».

E conclude con un invito: «Rispettare il cimitero significa rispettare i nostri cari e la memoria collettiva della nostra comunità. Un piccolo gesto di attenzione da parte di tutti può fare una grande differenza. Invitiamo i cittadini a collaborare, con senso civico e responsabilità, affinché questo luogo rimanga pulito e dignitoso per tutti». (sa. sa.)

