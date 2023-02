Differenziata, il premio di Legambiente 

Arriva un premio che rispecchia l’impegno di tutti i cittadini per una Lunamatrona più ecologica. Legambiente, come ogni anno, premia l’eccellenza di comunità locali e cittadini che hanno ottenuto i migliori risultati nella raccolta e gestione dei rifiuti. Anche quest’anno ha stilato una classifica dei comuni più ricicloni in base alla percentuale di raccolta differenziata totalizzata: 80,6% per il paese tra le colline della Marmilla. Come Lunamatrona anche molti altri centri della zona hanno registrato la stessa virtuosa percentuale: Setzu, Genuri, Pauli Arbarei, Ussaramanna, Turri, Collinas, Barumini, Villanovaforru, Segariu, Siddi, Furtei, Villanovafranca, Villamar e Gesturi. Felicità e soddisfazione nelle parole del vice sindaco di Lunamatrona Emanuele Murru: «Questo premio per noi è molto importante e siamo soddisfatti perché l’impegno profuso dai nostri concittadini ha portato a questo risultato. Nella speranza di continuare in questa direzione, ringraziamo tutti quanti».

Come già avvenuto negli anni passati la Sardegna si conferma al secondo posto nella classifica delle regioni italiane, per la percentuale di raccolta differenziata. ( g. g. s. )

RIPRODUZIONE RISERVATA