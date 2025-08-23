Differenziata, il nuovo appalto vale 4,6 milioni 

È finalmente realtà il nuovo appalto rifiuti settennale da 4,6 milioni a Domusnovas. Dopo infiniti problemi (lacune nell’ufficio tecnico, aggiornamenti normativi, variazioni del quadro economico, aumenti delle materie prime), tribolazioni e dure critiche dal gruppo di minoranza “Noi per Domusnovas”, è online la procedura di affidamento del servizio che introdurrà la tariffazione puntuale. Il nuovo bando è una delle priorità dell’esecutivo guidato da Isangela Mascia che vi lavora fin dall’insediamento nel novembre 2021. Attivata su SardegnaCat la procedura ha il 29 settembre come scadenza per le offerte. «Siamo allo sprint finale - esulta l’assessora comunale all’Igiene ambientale Maria Elena Lusci – i problemi sono stati tanti e la Regione si è presa i suoi tempi ma finalmente ci siamo: il nuovo servizio dovrebbe essere in vigore per l’inizio del 2026».

La novità principale sarà la tariffazione puntuale: chip nei mastelli e 52 conferimenti annuali di secco per famiglia oltre i quali (ma con elasticità) si pagheranno penali. Altre novità sono lo spazzamento strade, la distribuzione di un determinato numero di compostiere domestiche e gli accessi in autonomia (con tessera sanitaria) all’ecocentro comunale oltre ad eventuali servizi migliorativi proposti dalle imprese che concorreranno all’appalto. «Partendo dal 74 per cento di differenziata, con una crescita di quattro punti dal settembre scorso - dice l’assessora - l’obiettivo minimo è l’80 per cento e con esso le premialità regionali».

