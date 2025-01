Differenziata, i nuovi kit in consegna 

Anno nuovo sacchetti nuovi. L’azienda Etambiente, che a Sestu si occupa della raccolta differenziata, annuncia il calendario con cui verranno consegnati agli utenti i kit per la raccolta differenziata, con i diversi sacchetti per i veri materiali.

La città è stata divisa in due zone, la A e la B, separate dal rio Matzeu. Dal 13 al 18 gennaio la A, dal 20 al 25 la B, dal 27 gennaio al 3 febbraio la A, dal 3 febbraio al giorno 8 la B, e infine dal 10 al 15 entrambe. Per ritirare bisogna recarsi all’Ecosportello in via Cimabue 18, aperto nei consueti orari, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17. Proseguono dunque le attività di Etambiente con Sestu che l’anno scorso ha fatto segnare percentuali di eccellenza della raccolta differenziata malgrado persista anche il problema dell’abbandono rifiuti. Per dubbi, chiarimenti o segnalazioni si può chiamare il numero verde 800 276862 o inviare una mail a sestudifferenzia@etaspa.com o a servizi.ambientali@comune.sestu.ca.it.

