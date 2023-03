«Differenziata, i mastelli sono troppo fragili» 

«Troppe criticità nella raccolta dei rifiuti». Lo sostiene il consigliere comunale Alberto Corda (Riformatori) che dice di aver ricevuto numerose segnalazioni da parte degli utenti.

«I cittadini lamentano la fragilità dei mastelli, fatti con materiale scadente – spiega -. Dicono che le buste per l’umido sono fragili, poche e piccole e quelle per la plastica insufficienti. I giorni di raccolta per plastica e secco sono distanti, e i mastelli della carta sono troppo piccoli per le famiglie numerose. Ci vogliono dei correttivi. Eppure da anni i monserratini fanno bene la differenziata. Sono tolleranti sul ritiro degli ingombranti o dei Raee, per i quali sono stati posti limiti sul quantitativo da conferire. Si è in ritardo anche con l’ecocentro».

Pronta la reploca della ditta Gesenu: «I mastelli sono coerenti con il capitolato. Le norme tecniche prevedono che siano in plastica riciclata certificata derivante dalla raccolta differenziata, per finalità ambientali. Se si deteriora si può venire all’eco-sportello in via Giulio Cesare 161 per farselo cambiare gratis. Le buste dell’organico sono compostabili e delle dimensioni adatte per essere usate col contenitore sottolavello». E ancora: «Le buste di plastica - spiega la società - sono state consegnate nella prima fase della distribuzione dei kit. Quelle gialle semi-trasparenti, in polietilene ad alta densità, sono conformi al capitolato e il numero dei pezzi è proporzionato al conferimento settimanale. La frequenza di raccolta di carta e plastica è la stessa di prima. Maggiori quantitativi possono essere conferiti nelle tre ecoisole informatizzate». Su ingombranti e Raee, Gesenu dice: «Con l'ecocentro il problema si risolverà».

RIPRODUZIONE RISERVATA