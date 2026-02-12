VaiOnline
Sestu.
13 febbraio 2026 alle 00:36

«Differenziata, i kit ecologici non bastano» 

Fa discutere a Sestu la consegna dei sacchetti per la raccolta differenziata, un servizio offerto da Etambiente. I cittadini infatti si recano nell’ufficio dedicato in via Cimabue per ritirarli, dovrebbero bastare per sei mesi, ma per alcuni non sono sufficienti.

«Al Circolo Pd Antonio Gramsci giungono numerose e giustificate lamentele di cittadini, che, dopo aver visto aumentare la Tari, hanno constatato l'esigua fornitura dei kit ecologici, in particolare delle buste per la plastica, da parte dell'Ecosportello di Etambiente», riassume il consigliere di minoranza dem Fabio Pisu. Sui social sono numerose le discussioni. Altri utenti criticano la quantità delle buste di umido, mentre chi difende il Comune fa notare che le buste con un po’ di attenzione possono bastare. L’assessore Emanuele Meloni spegne così la polemica: «Il numero delle buste distribuite si basa sui conferimenti nel periodo di riferimento, se usate bene basteranno. Per chi ne necessità di più, come per i pannolini, ci sono servizi aggiuntivi».

RIPRODUZIONE RISERVATA

COMMENTI

