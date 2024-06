Differenziata e aumenti Tensione fra i sindaci 

Ancora tensioni tra il sindaco di Simaxis Giacomo Obinu e il presente dell’Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso Raimondo Deidda. A far discutere i due amministratori è la raccolta differenziata. Obinu, il cui Comune è uscito mesi fa dall’Unione, con una recente delibera ha annunciato di voler essere autonomo anche per la raccolta differenziata.

Questo se l’Unione non pubblicherà un nuovo bando, visto che il servizio è in deroga da più di un anno. Ma anche a causa degli aumenti. Deidda replica: «Assisto ancora una volta a una gratuita e ingiustificata entrata a gamba tesa del collega sindaco nei riguardi dell’Unione che rappresento, è del tutto scorretto che il sindaco attribuisca all’Unione gli aumenti del costo del servizio, dal momento che non è l’Unione a definire quelle che di anno in anno sono le variazioni delle tariffe per lo smaltimento, i costi di trasporto, gli adeguamenti Istat». Sulla richiesta della pubblicazione del nuovo bando Deidda spiega: «Non è il sindaco di Simaxis a doverlo richiedere, essendo le leggi dello stato a disporlo. È pur vero che si va un po' a rilento. Un prossimo incontro servirà a sciogliere la questione». ( s. p.)

