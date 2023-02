Differenziata da record: l’80% è a un passo 

«Dopo il calo dei mesi passati ci riavviciniamo all’ottanta per cento», commenta Gigi Gessa, assessore della Giunta Concu con delega all’Igiene urbana. «Un traguardo che ci riempie di orgoglio, gratifica il lavoro degli uffici comunali e soprattutto premia l’impegno e il senso civico dei nostri concittadini, perché è soprattutto grazie a loro se la percentuale è risalita. Non ci fermiamo qui», aggiunge Gessa, «l’obiettivo è incrementare ulteriormente la percentuale e possibilmente farla salire oltre l’ottanta per cento. In questo ci aiuteranno certamente tutti i servizi aggiuntivi previsti nel nuovo appalto di Igiene urbana, pensato e studiato per rispondere al meglio alle esigenze dei cittadini. Ovviamente», precisa l’esponente della Giunta, «ci vorrà qualche tempo per consentire alla nuova ditta di entrare a pieno ritmo, per questo chiediamo la collaborazione di tutti e un po’ di pazienza».

Il 2022 si è chiuso con il 78,65 per cento di differenziata, seguito dall’ulteriore impennata registrata lo scorso mese: 79,92 per cento. Un nuovo record per Selargius dopo quello del 2019, quando la percentuale era salita al 79,95.

Il Comune incassa il risultato positivo, frutto anche di controlli e campagne di sensibilizzazione porta a porta sul corretto conferimento dei rifiuti, e annuncia il via al nuovo appalto dal 1 marzo.

La soddisfazione

«Dopo il calo dei mesi passati ci riavviciniamo all’ottanta per cento», commenta Gigi Gessa, assessore della Giunta Concu con delega all’Igiene urbana. «Un traguardo che ci riempie di orgoglio, gratifica il lavoro degli uffici comunali e soprattutto premia l’impegno e il senso civico dei nostri concittadini, perché è soprattutto grazie a loro se la percentuale è risalita. Non ci fermiamo qui», aggiunge Gessa, «l’obiettivo è incrementare ulteriormente la percentuale e possibilmente farla salire oltre l’ottanta per cento. In questo ci aiuteranno certamente tutti i servizi aggiuntivi previsti nel nuovo appalto di Igiene urbana, pensato e studiato per rispondere al meglio alle esigenze dei cittadini. Ovviamente», precisa l’esponente della Giunta, «ci vorrà qualche tempo per consentire alla nuova ditta di entrare a pieno ritmo, per questo chiediamo la collaborazione di tutti e un po’ di pazienza».

Il nuovo appalto

Mercoledì prossimo il via al nuovo servizio, gestito stavolta dalla società San Germano, con sede a Torino, scelta dalla commissione giudicatrice per offerta economica e tecnica ritenuta migliore rispetto alle altre cinque in corsa. Un appalto da 16 milioni per cinque anni, con la possibilità di rinnovo per altri tre anni. Tra le novità - che saranno introdotte gradualmente dopo le prime settimane di avvio - c’è l’arrivo dei mastelli con microchip che saranno distribuiti dopo un primo periodo di assestamento del servizio, ma è prevista anche la realizzazione di un nuovo ecocentro di proprietà comunale, che sarà costruito nell’area industriale, in via Meucci, all’angolo con via Einstein. Il secondo per Selargius, dopo quello inaugurato a Su Pezzu Mannu lo scorso anno. Ci sarà anche un servizio di pronto intervento e reperibilità attivo 24 ore su 24 ore, mezzi nuovi dotati di gps e di sistemi di pesatura.

Le tariffe

E un nuovo sistema di tariffazione puntuale, che - come già succede in altri Comuni - consentirà di pagare la tassa in base ai rifiuti prodotti. Verranno anche predisposte campagne di informazione per educare e sensibilizzare i selargini alla differenziata, predisposto un sito web, e un’applicazione scaricabile sul telefonino, con informazioni in tempo reale, regole sulla differenziata e calendario aggiornato sul ritiro dei rifiuti.

Le discariche

Intanto prosegue la lotta contro le discariche abusive. «Sia nel centro abitato, che nelle campagne regna il fenomeno dell’abbandono selvaggio da parte soprattutto di residenti dell’hinterland», precisa l’assessore Gessa. «Dopo aver triplicato le sanzioni per il mancato rispetto delle regole di conferimento, intensificheremo ulteriormente i controlli», annuncia, «perché non è tollerabile continuare a utilizzare risorse per bonificare terreni che dopo pochi giorni ritroviamo di nuovo invasi dai rifiuti».

© Riproduzione riservata