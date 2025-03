Differenziata, da domani la distribuzione dei mastelli 

Da domani inizia la distribuzione dei nuovi mastelli per la raccolta differenziata in tutta Quartucciu, compresi i borghi di Sant’Isidoro e San Gaetano. Il kit- che saranno consegnati a domicilio casa per casa - comprende cinque contenitori: due marroni - uno piccolo da tenere in casa e l’altro più grande con codice identificativo da esporre fuori per il ritiro - uno grigio per il secco, uno verde per il vetro e l’alluminio, e uno blu per la carta. Mentre la plastica - come previsto nel nuovo appalto di igiene urbana - verrà conferita senza mastello.

Sarà consegnato anche il kit delle buste per la raccolta. E in caso non si trovi nessuno in casa - viene spiegato nell’avviso pubblicato dal Comune - si riceverà un avviso con tutte le informazioni su come ritirarlo successivamente nella sede della Econord nella zona industriale. «Durante la fase della consegna dei nuovi mastelli si dovrà dimostrare di essere in regola con il pagamento della Tari», sottolinea l’assessore all’Ambiente Walter Caredda. Un metodo - inserito nel nuovo appalto - per scovare eventuali evasori. «Una volta terminata la distribuzione, sarà obbligatorio conferire i rifiuti solo nei mastelli forniti, ad eccezione degli imballaggi in plastica che potranno continuare a essere conferiti nelle buste semi-trasparenti incluse nel kit». Con i nuovi contenitori verrà consegnato anche l’ecodizionario per la corretta separazione dei rifiuti.

RIPRODUZIONE RISERVATA