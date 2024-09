Questa settimana a Curcuris la consegna delle buste per la raccolta differenziata. Il Comune, infatti, sino a venerdì apre le porte ai cittadini che potranno recarsi all'ufficio Protocollo per avere le buste. Lo sportello sarà aperto dalle 11 alle 13, mentre il lunedì e il mercoledì ci si potrà recare anche dalle 16 alle 17.30. Nello specifico, verrà consegnata una confezione di sacchetti per tipologia di rifiuti a ciascuna utenza Tari. ( g. pa. )

