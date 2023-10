Differenziata, avvisi per la consegna dei nuovi mastelli 

Rush finale per la consegna a domicilio dei nuovi mastelli per la differenziata in tutta Selargius. Un’attività partita a fine luglio dal centro città, per poi arrivare sino ai quartieri più periferici dove gli operatori ecologici della San Germano passeranno casa per casa per fornire alle famiglie selargine i contenitori con microchip previsti dal nuovo appalto di igiene urbana.

Nei giorni scorsi tappa in via Nuoro, nel vico Oristano, in via Salvemini e via De Gasperi. Nel frattempo parte anche il ritiro dei vecchi mastelli, con una programmazione calendarizzata per zone che partirà l’11 ottobre: da via Benci a via Bramante, passando per via San Marco, via Sant’Antonio e via San Paolo (il calendario aggiornato è pubblicato nel sito Selargiusostenibile).

«Le utenze interessate dal ritiro saranno avvisate tramite volantino lasciato casa per casa con l’indicazione del giorno di ritiro dei mastelli», avvertono dalla società che si occupa della nettezza urbana in città. «Le utenze avvisate dovranno esporre i vecchi mastelli vuoti e impilati di fronte alla propria abitazione a partire dalle 21 del giorno precedente il ritiro, ed entro le 6 del giorno indicato nell’avviso».

