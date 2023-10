Differenziata, arrivano i raccoglitori con il codice a barre 

Nuovi kit per la raccolta differenziata saranno distribuiti a tutti i cittadini di Gonnesa e delle frazioni Nuraxi Figus e Normann, dal 9 al 27 ottobre secondo un calendario distribuito dalla De Vizia. «Si tratta di nuovi contenitori per la raccolta differenziata muniti di codice a barra per rendere gli utenti identificabili - dice Giorgio Lenzu, vicesindaco e assessore all’Ambiente - il conferimento sarà identificato in modo puntuale. Inoltre, da subito, partiranno controlli più stringenti da parte degli agenti della polizia locale e dei barracelli sui rifiuti differenziati, in particolare sul secco». È, infatti, nel famigerato sacco nero che si nasconde la più alta percentuale di “sbagli” della differenziata. La voce del secco è quella su cui si deve agire per diminuire il costo del conferimento. «Il nostro obiettivo è arrivare ad una percentuale dell’80 per cento per far scattare la premialità - dice Lenzu - in un anno siamo riusciti a far diminuire di una tonnellata il secco ma dobbiamo fare ancora di più. A settembre ad esempio la percentuale di differenziata si è attestata al 78,5 per cento». Serve uno sforzo in più per superare la soglia dell’80 per cento. Il nuovo ki sarà distribuito a S’Olivariu, da lunedì prossimo dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18; per gli utenti di Nuraxi Figus nei locali del Polivalente. (a. pa.)

