Differenziata, arrivano i nuovi mastelli 

Parte il nuovo appalto per la raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta a Elmas. Le novità sono tante: per ora si comincia con i nuovi mastelli, che hanno colorazioni diverse rispetto al passato secondo la normativa europea che mira a uniformare tutti i Paesi: blu per carta e cartone, marrone per l'organico, verde per vetro alluminio e acciaio e grigio per il secco, mentre per la plastica non è previsto alcun mastello e si useranno sacchi di plastica semitrasparenti. Al momento della consegna a domicilio, già in corso, gli operatori forniranno tutte le informazioni.

Tariffa puntuale

I nuovi contenitori saranno muniti di Tag Rfid, una nuova tecnologia che permette di associare in maniera inequivocabile i mastelli all'utente: servirà in futuro per applicare la tariffa puntuale. Ovvero: ogni utente pagherà in base ai rifiuti prodotti e sarà così incentivato a differenziare nel modo migliore e a risparmiare.

Una volta che gli utenti singoli avranno ricevuto i nuovi mastelli potranno utilizzarli immediatamente: i vecchi non saranno più idonei e non sarà necessario restituirli, chi vuole li potrà tenere e destinarli ad altri usi. I nuovi mastelli sono impilabili per occupare meno spazio e facilitare la raccolta differenziata. Insieme ai contenitori viene consegnato anche il calendario aggiornato, mentre per la fornitura annuale dei sacchi bisognerà recarsi all'Ecosportello.

Per le utenze condominiali a partire da nove famiglie i mastelli saranno unici, grandi con le ruote, avranno gli stessi colori delle utenze singole e in più ci sarà anche quello giallo per la plastica. I contenitori saranno consegnati agli amministratori di condominio. Nei condomini in cui questa figura non c'è, dovrà essere nominato un incaricato.