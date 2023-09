Differenziata, arriva il secondo ecocentro 

Ora è ufficiale: Selargius avrà due isole ecologiche comunali, una per i residenti nelle periferie e nei quartieri satellite (a Su Pezzu Mannu, sempre attiva), e l’altra in via Fermi, per chi vive nel centro città e da mesi è alle prese con il disagio della lontananza dell’unico ecocentro aperto. L’ultimo passaggio è stato fatto in Consiglio comunale con il sì dell’Aula all’acquisizione del centro di raccolta dei rifiuti nella zona industriale, che passa dalla Campidano ambiente - in liquidazione - all’attuale società che cura l’igiene urbana in città, la San Germano, e che di fatto entra nel patrimonio comunale.

Il nuovo servizio

L’iter che ha portato l’amministrazione a raggiungere il traguardo finale dell’acquisizione, è stato ripercorso dal sindaco in consiglio comunale. Partendo dal nuovo appalto per la raccolta dei rifiuti, iniziato a marzo, per poi proseguire con l’elenco dei beni della Campidano Ambiente messi in vendita dopo il via all’iter di liquidazione. «Il progetto del nuovo servizio prevedeva la costruzione di un ecocentro fra via Einstein e via Meucci», ha ricordato il sindaco Gigi Concu, «questo avrebbe comportato tempi lunghi prima di avere un centro di raccolta finito, e l’utilizzo di un terreno comunale della zona industriale che potrebbe essere destinato ad altro». L’operazione dell’acquisto dell’isola ecologica di via Fermi è da mesi al centro del lavoro del settore e della commissione Ambiente, insieme all’Urbanistica e Patrimonio, e delle trattative fra Comune e la San Germano sulla base dell’offerta tecnica proposta dalla società nel nuovo appalto. Operazione chiusa con la cessione per poco più di 460mila euro, risorse che ora saranno versate dall’attuale società dell’igiene urbana all’ex consorzio, e in parte resi dal Comune durante i prossimi cinque anni sotto forma di canone mensile come previsto nel contratto.

Firma davanti al notaio

Dopo il via libera dell’assemblea civica, nei prossimi giorni l’acquisizione verrà formalizzata con la firma davanti ad un notaio torinese. «Un risultato storico per la nostra città», ha sottolineato Concu in Consiglio. «Alla scadenza dell’appalto la struttura passerà, come da contratto, nella proprietà del Comune e Selargius avrà così due ecocentri comunali, in grado di rispondere alle esigenze di tutti i cittadini». Prossimo obiettivo l’acquisto del cantiere di via Archimede, preso temporaneamente in affitto dopo le lamentele sollevate nei mesi scorsi dagli operatori ecologici costretti a lavorare senza una sede e senza bagni a disposizione.

