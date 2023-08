Differenziata: ancora disagi a Sa Zeppara 

Ancora disagi per la raccolta differenzata a Sa Zeppara. La denuncia arriva dal gruppo di minoranza "Impari” che ha presentato un interpellanza urgente, su segnalazione dei residenti di borgo che chiedono di migliorare il servizio di ritiro della raccolta differenziata.

L’interpellanza prendeva spunto da una lettera presentata alla Giunta, firmata da 42 cittadini, con la quale si chiedeva di ristabilire il vecchio calendario che prevedeva il ritiro di tutta la differenziata ogni sabato a cadenza settimanale. Da metà giugno lo smaltimento di plastica, carta e vetro è passato a cadenza bisettimanale, causando un accumulo degli stessi rifiuti in tante abitazioni. A rispondere in Aula è stato il vicesindaco e assessore alle politiche ambientali Marcello Serru. «Siamo in attesa di un comunicato da parte della ditta appaltatrice, la TeknoService, che ha ben recepito la richiesta di adeguamento del servizio. Renderemo presto nota la nuova calendarizzazione».

