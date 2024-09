Differenziata, altri 40 cestini nelle strade 

Da ieri poche scuse per gli incivili che abbandonano i rifiuti in strada e per i padroni dei cani che non raccolgono le deiezioni dei propri animali a Monserrato. In diversi punti della città il Comune ha fatto installare nuovi contenitori per le quattro principali categorie di rifiuti e per le deiezioni canine.

Chi avrà qualcosa da buttare e si trova a passeggiare in strada, sarà tenuto a differenziare anche al di fuori della propria casa. «Abbiamo posizionato 20 cestini suddivisi in quattro categorie (secco, vetro, plastica, carta) e 20 cestini per le deiezioni canine. Questo intervento rientra nel nostro impegno per mantenere la città pulita e vivibile per tutti», dice l’assessore all'Ambiente Saverio De Roma, che già lo scorso mese aveva preannunciato l'iniziativa dopo le tante segnalazioni di cittadini furiosi per la maleducazione di alcune persone. Intanto, a luglio in città si è registrato l'85% di raccolta differenziata, uno record da quando è iniziata la gestione targata Gesenu.

