VaiOnline
Quartucciu.
13 marzo 2026 alle 00:38

Differenziata al via, rifiuti abbandonati nelle piazze 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A pochi giorni dall'avvio del nuovo sistema di raccolta differenziata con mastelli dotati di codice univoco, a Quartucciu emergono già i primi episodi di abbandono di rifiuti nei cestini pubblici, nelle piazze e nelle aree in prossimità del canale. La nuova raccolta promette maggiore controllo e responsabilizzazione dei cittadini, oltre alla riduzione dei costi. Allo stesso tempo però, emergono preoccupazioni per l’aumento dei rifiuti abbandonati nelle vie del paese.
Un fenomeno che si è già verificato nei giorni scorsi e che, secondo molti residenti, rischia di intensificarsi con l’introduzione dei mastelli identificativi senza l'incremento dei controlli sul territorio. «Il problema era all’ordine del giorno già prima. Con il nuovo sistema di raccolta, la situazione rischia di peggiorare se non si effettuano controlli e senza l’uso delle telecamere», racconta una cittadina. Oltre a via della Pace, bersagliata quasi quotidianamente, anche da piazza dell’Autonomia i residenti segnalano un situazione che non ha mai visto un cambiamento concreto. «La situazione non è cambiata. Inoltre, nel fine settimana peggiora ulteriormente con l’abbandono di cartoni delle pizze, abbigliamento, scarpe e contenitori di varia natura. Sembra quasi che gli abbandoni di rifiuti stiano aumentando nella piazza. Senza i dovuti controlli la situazione rischia di peggiorare nelle nostre zone», testimonia un’altra . I residenti guardano con speranza al nuovo sistema di raccolta, anche in vista di una riduzione dei costi, ma parallelamente emerge la richiesta di maggiori controlli nel territorio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il talento

Il sogno americano di Ian Arzu

l F. Carta
Il conflitto

«A Erbil attacco deliberato» Gli italiani salvi nei bunker

Ora si valuta il modo di evacuare i 141 soldati Tajani assicura: non li lasceremo sotto le bombe 
Il conflitto

Khamenei si presenta: «Vendetta»

Nel primo discorso all’Iran il nuovo leader conferma la chiusura di Hormuz 
Aeroporto di Cagliari, Priscilla Pettiti avverte: «Necessaria una gara pubblica, nessuna deroga»

«Troppi rischi, privatizzazione da fermare»

La docente: il parere negativo della Corte dei Conti deve essere rispettato 
Alessandra Carta
Il caso

Due milioni buttati: la Casa di Comunità non serve più

Tempio, la grana della Sanità tra sprechi e inefficienze 
Andrea Busia
La storia

Ian Arzu prende a pugni i sogni

Prima vittoria da professionista negli Usa per il pugile 22enne di Lotzorai 
Fabiana Carta
Pescara

«Rischio di traumi per i bambini»

Famiglia nel bosco, la Garante: massimo impegno per risolvere la situazione 