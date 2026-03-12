Differenziata al via, rifiuti abbandonati nelle piazze 

A pochi giorni dall'avvio del nuovo sistema di raccolta differenziata con mastelli dotati di codice univoco, a Quartucciu emergono già i primi episodi di abbandono di rifiuti nei cestini pubblici, nelle piazze e nelle aree in prossimità del canale. La nuova raccolta promette maggiore controllo e responsabilizzazione dei cittadini, oltre alla riduzione dei costi. Allo stesso tempo però, emergono preoccupazioni per l’aumento dei rifiuti abbandonati nelle vie del paese.

Un fenomeno che si è già verificato nei giorni scorsi e che, secondo molti residenti, rischia di intensificarsi con l’introduzione dei mastelli identificativi senza l'incremento dei controlli sul territorio. «Il problema era all’ordine del giorno già prima. Con il nuovo sistema di raccolta, la situazione rischia di peggiorare se non si effettuano controlli e senza l’uso delle telecamere», racconta una cittadina. Oltre a via della Pace, bersagliata quasi quotidianamente, anche da piazza dell’Autonomia i residenti segnalano un situazione che non ha mai visto un cambiamento concreto. «La situazione non è cambiata. Inoltre, nel fine settimana peggiora ulteriormente con l’abbandono di cartoni delle pizze, abbigliamento, scarpe e contenitori di varia natura. Sembra quasi che gli abbandoni di rifiuti stiano aumentando nella piazza. Senza i dovuti controlli la situazione rischia di peggiorare nelle nostre zone», testimonia un’altra . I residenti guardano con speranza al nuovo sistema di raccolta, anche in vista di una riduzione dei costi, ma parallelamente emerge la richiesta di maggiori controlli nel territorio.



RIPRODUZIONE RISERVATA