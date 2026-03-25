Differenziata, ad aprile si cambia 

Dal 1° aprile undici comuni della provincia di Oristano passeranno alla tariffa puntuale con una gestione smart della raccolta differenziata dei rifiuti. Per il secco i cittadini dovranno obbligatoriamente utilizzare i mastelli dotati di chip per consentire la lettura elettronica dei conferimenti. A chi utilizzerà altri contenitori i rifiuti non verranno ritirati. L’obiettivo è risparmiare in bolletta anche se alcuni sindaci non nascondono i timori per la possibilità di vedere più rifiuti abbandonati nelle campagne.

I Comuni

La svolta interesserà i centri dell’Unione dei Comuni del Montiferru e Alto Campidano: Bauladu , Bonarcado , Cuglieri , Milis , Nurachi , Santu Lussurgiu , Scano di Montiferro , Seneghe , Sennariolo , Tramatza e Zeddiani . Ogni due settimane, Formula Ambiente, la ditta che si occupa del ritiro dei rifiuti, con un macchinario apposito leggerà il chip sul mastello e invierà il dato su una piattaforma. Questo sistema di calcolo si basa sull’effettiva produzione di rifiuti indifferenziati di ciascuna utenza, superando il metodo legato ai metri quadri della casa. Meno secco si produce più basse saranno le bollette.

La novità

Il sindaco di Zeddiani, Claudio Pinna, è fiducioso: «Questo nuovo metodo servirà per far capire all’utente l’importanza di produrre meno secco, un modo per ridurre quindi i costi di smaltimento e trasporto. Voglio ricordare che i cittadini non sono obbligati a esporre il mastello se questo non è pieno. Anche perché meno si conferisce, meno si pagherà. I dati dicono infatti che se la raccolta viene fatta bene, il secco che una famiglia produce si riduce a pochissimo. È chiaro che se una famiglia lascia fuori di casa il mastello magari una volta ogni due mesi, c’è qualcosa che non va. Questo nuovo sistema servirà anche a monitorare questi casi». Su quanto i cittadini risparmieranno Pinna non si sbilancia: «Impossibile ora fare una stima».

Le paure

Il primo cittadino di Bauladu, Ignazio Zara, non nasconde la preoccupazione: «Già il fatto che circa cento cittadini non abbiano ancora ritirato il mastello mi dice tanto - spiega -. Spero che entro il primo aprile tutti siano pronti per la nuova modalità. Come spero anche che le bollette siano effettivamente più basse. Per ora sono scettico, nel senso che mi dispiacerebbe sapere che le cifre non diminuiscono perché il Comune deve spendere per la bonifica dei rifiuti che vanno a finire in periferia e dovrebbe rifarsi sui cittadini. Vediamo cosa succederà nelle prossime settimane».

La sindaca di Milis, Monica Ortu: «In molti si chiedono come ci si deve comportare se nel nuovo bidone, progettato per una famiglia di quattro persone, i rifiuti secchi prodotti in due settimane non ci stanno. È una domanda lecita, insomma. Sto cercando di far capire a tutti che se la raccolta viene fatta bene, questo problema non sussiste, ma i cittadini non ci credono. Per questo motivo, nelle prossime settimane organizzeremo degli incontri con Formula Ambiente. Intanto, invito i 150 cittadini di Milis che ancora non hanno ritirato i mastelli a farlo».

I mastelli

L'Unione dei Comuni ha promosso una distribuzione straordinaria dei mastelli in quattro zone differenti, alle quali possono rivolgersi tutti i cittadini degli 11 Comuni, proprio per evitare che le famiglie non facciano in tempo ad avere il materiale entro il primo aprile. Domani l’appuntamento è a Nurachi, dalle 9 alle 11, presso il Comune. Il 30 marzo, invece, la distribuzione si terrà a Zeddiani, dalle 9 alle 11, presso l’ex Montegranatico. Il primo aprile a Milis, la mattina dalle 9 alle 11 e il pomeriggio dalle 14 alle 16, presso la sede dell’Unione dei Comuni in via Sant’Agostino, al civico 18.

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