Differenziare i rifiuti, a lezione col mastello 

Una lezione di differenziata, per imparare come separare bene i rifiuti. Tanti, nella sala comunale, i cittadini che hanno partecipato all’incontro promosso da Comune e Gesenu. «I cittadini sono virtuosi», dice il sindaco Tomaso Locci. «Grazie a loro e ai nuovi servizi, abbiamo raggiunto una percentuale di raccolta dell’85% e a gennaio ci sarà la tariffazione puntuale». L’assessora all’ambiente Paola Piroddi ricorda che è in corso un’importante campagna di comunicazione. ( ste.lap. )

