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01 maggio 2026 alle 00:20

Diffamò Zoffili, condanna per Capelli 

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Una condanna all’ammenda di 800 euro, con pena sospesa, e il pagamento delle spese processuali. È la decisione pronunciata dal giudice del Tribunale di Nuoro, Valentina Rostellato, nei confronti dell’ex parlamentare Roberto Capelli, ritenuto responsabile di diffamazione ai danni di Eugenio Zoffili. Secondo quanto ricostruito nella denuncia presentata da Zoffili, Capelli avrebbe offeso la sua reputazione attraverso un post pubblicato su Facebook il 26 agosto 2020. Nel messaggio, per l’iniziale accusa, riferendosi all’allora coordinatore della Lega in Sardegna, lo definiva «quel mononucleato cerebrale che hanno inviato a fare il proconsole in Sardegna».

I fatti risalgono alla prima estate del Covid in un contesto di tensioni politiche e polemiche legate alla riapertura delle discoteche nell’Isola. Decisione sostenuta dall’allora governatore Christian Solinas, che aveva alimentato il dibattito a causa del successivo aumento dei contagi. Nel corso del processo, Capelli ha sostenuto che l’espressione incriminata non fosse rivolta a Zoffili, bensì a Solinas: si riferiva a lui come «proconsole in Sardegna di Salvini». Una linea difensiva che, tuttavia, non ha convinto il giudice, nonostante il pubblico ministero avesse chiesto per Capelli l’assoluzione.

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