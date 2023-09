Diffamò i sacerdoti:  condannato l’inviato delle Iene 

Il servizio televisivo era diffamatorio: le due parrocchie non avevano “steccato” l’artigiano. È quanto ha stabilito ieri pomeriggio il giudice del Tribunale di Cagliari, Luca Melis, al termine del processo nei confronti del falegname algerino Yacine Bourabia, residente a Sestu, e della iena Filippo Roma, accusati di diffamazione aggravata per un servizio che andò in onda nella trasmissione Le Iene di Italia Uno il 24 aprile 2016. Entrambi gli imputati sono stati condannati a pagare una multa di 8.000 euro e al risarcimento dei danni, con una provvisionale di 15 mila euro nei confronti di don Emilio Manca e 9 mila a padre Antonino Mascali, il primo parroco delle chiese di San Nicola di Bari e San Giovanni Paolo II di Muravera, il secondo di Nostra Signora del Carmine a Cagliari.

A dare origine alla vicenda era stato un contenzioso tra l’artigiano ed i sacerdoti che poi avevano presentato una querela. Nel servizio andato in onda il falegname aveva accusato i sacerdoti di aver commissionato lavori per panche, confessionali e poi non aver saldato il conto, causando così il fallimento della sua attività. Il falegname era difeso dall'avvocato Bachisio Mele, mentre il personaggio televisivo era assistito da Stefano Toniolo e Salvatore Casula. L’avvocato Mele ha già annunciato ricorso in appello contro la condanna. I due sacerdoti si erano costituiti parte civile con i legali Mauro Massa e Gianluca Grosso, contestando che nel servizio delle Iene sarebbe stata attribuita loro (e in generale alla Chiesa) la responsabilità della rovina economica dell'imputato di origine algerina: aveva accusato le parrocchie di non aver onorato il pagamento di due fatture per 43 e 42 mila euro emesse dalla ditta individuale Malek. Dopo gli accertamenti compiuti dalla Procura a seguito della querela presentata è poi emerso che, in realtà, i contratti stipulati per la realizzazione di panche, crocifissi e confessionali prevedevano cifre ben più basse e che - stando a quanto prodotto dalle parti offese - sarebbero stati regolarmente onorato. L’artigiano, invece, aveva sostenuto di aver fatto lavori per molte migliaia di euro in più rispetto a quanto pattuito.

RIPRODUZIONE RISERVATA