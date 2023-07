Diffamazione, Offeddu si difende 

«In quel periodo post Covid, l’amministrazione di Nuoro era in prorogatio, avrebbe dovuto limitarsi alle spese correnti. Io ero candidato con una lista civica e si era scatenato un clima virulento in campagna elettorale. Poi era arrivata una sentenza della Corte dei conti, che tacciava il Comune di totale e continua incapacità, di avere una doppia contabilità, una interna e una esterna. Quando pubblicai la delibera che dava 150 mila euro alle associazioni senza un criterio, il mio voleva essere un attacco politico, non personale». Sono le parole pronunciate ieri da Ciriaco Offeddu, ex candidato sindaco (difeso da Giuseppe Conti e Angelo Mocci) nel processo che lo vede accusato di diffamazione. A denunciarlo Marina Moncelsi dell’Istasac (difesa da Lara Sini) e Giovanni Carroni di Bocheteatro (difeso da Monica Murru), perché durante la campagna elettorale del 2020, sul suo profilo social, aveva scritto «ecco come Soddu compra il consenso elettorale nomi e importi per una somma di 150 mila euro» allegando una delibera della Giunta comunale, la 131/2020, in cui si destinavano i soldi alle associazioni. Offeddu ha spiegato: «La delibera non era lincabile sull’albo pretorio. La ebbi cartacea e pubblicai il post. Non volevo attaccare Moncelsi e Carroni, ma l’amministrazione per l’erogazione».

