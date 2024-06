Diffamazione, il “moroso” vince la causa 

Informare gli altri condomini che uno di loro è moroso, affiggendo un volantino nelle parti comuni del palazzo, è reato. A ribadirlo ieri il giudice del Tribunale di Nuoro, Daniela Russo, che ha condannato l’amministratrice pro tempore del mini condominio in via Picasso a Nuoro per diffamazione. I fatti risalgono al 2018. Nel palazzotto i rapporti tra vicini non sono proprio idilliaci. Uno dei residenti, per non chiamare un professionista, si incarica di rivestire il ruolo di capo-condomino nel palazzo con meno di cinque appartamenti. Ma tra loro c’è anche un residente che non paga la quota richiesta, poche decine di euro utili a pulire le scale e alla manutenzione dell’ascensore.

Nonostante le richieste i soldi non vengono versati, così l’amministratrice pro-tempore pensa di sollecitare il vicino di casa affiggendo nell’ottobre del 2018 un messaggio nella bacheca comune: il cartello evidenzia come l’uomo sia “moroso”. Un messaggio visibile a tutti, condomini ma anche visitatori. Il moroso denuncia la donna per diffamazione sostenendo davanti al giudice che non versava la quota perché l’ascensore non funzionava e chiese le pezze giustificative della manutenzione che non gli furono fornite. Ieri la condanna ad un’ammenda da 500 euro.

