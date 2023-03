Diffamazione, il Cagliari contro Mazzarri 

Non solo la lettera di licenziamento per “giusta causa” recapitata a maggio dello scorso anno a Walter Mazzarri, subito impugnato dall’allenatore davanti ai giudici civili. Nei confronti dell’ex tecnico del Cagliari Calcio c’è anche un’indagine penale per diffamazione nata da una querela presentata dal presidente rossoblù, Tommaso Giulini. I due procedimenti - stando alle indiscrezioni - potrebbero essere direttamente collegati, ma per il momento non è possibile sapere nulla né sullo stato delle indagini – che sta svolgendo la Procura di Cagliari – né sulle ragioni che avrebbero spinto il numero uno della società rossoblù a rivolgersi alla magistratura contro il proprio ex allenatore.

Il divorzio

Stando alle notizie filtrate dopo il benservito del club rossoblù al tecnico toscano, la frattura sarebbe legata a degli insulti che l'allenatore avrebbe espresso nei confronti del presidente e della squadra. Era stata L’Unione Sarda a raccontare che, a seguito di quella circostanza, scattò la lettera di licenziamento, non dunque il normale esonero previsto quando viene meno il rapporto di fiducia tra la società e uno qualsiasi dei propri tesserati. La differenza tra i due provvedimenti è tutta economica. In entrambi i casi il rapporto di lavoro viene interrotto, ma in caso di esonero il Cagliari avrebbe dovuto pagare l’ingaggio a Mazzarri sino alla fine del contratto (2024) e quest’ultimo non avrebbe potuto firmarne di nuovi sino a scadenza; con il licenziamento per giusta causa, invece, cessano contestualmente gli effetti economici dell’accordo sottoscritto.

La querela

Dopo la querela presentata da Giulini sono scattati gli accertamenti della Procura: sono stati sentiti vari testimoni dagli investigatori per stabilire se vi sia stata realmente una diffamazione o se, in alternativa, le frasi contestate possano rientrare in un normale confronto, per quanto acceso, legato al momento difficile che stava attraversando la squadra, in crisi di risultati e già in zona retrocessione.