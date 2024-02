«Diffamata», Segre contro Basile 

«Cara signora, possibile che lei sia tormentata solo dal pensiero dei bambini ebrei?». Le parole dell’ex diplomatica Elena Basile a Liliana Segre finiscono in tribunale. Il figlio della senatrice a vita, Luciano Belli Paci, ha annunciato querela per le «affermazioni diffamatorie ed ingiuriose». Basile prima respinge le accuse, poi fa parziale marcia indietro porgendo le «scuse» e dicendo si «tratta in inganno da un’intervista letta forse superficialmente. Mi allarma avere ferito la senatrice, per la quale ho sempre avuto stima. In effetti ha dichiarato in molte occasioni che era triste per la morte dei bambini ebrei e dei bambini palestinesi».

In un video l’ex diplomatica aveva detto che «i tedeschi erano molto buoni con i bambini nazisti, ma non sentivano nulla per la morte degli ebrei. Lei vuole imitarli?». Belli Paci ricorda che la madre (sopravvissuta ai lager), «ha ripetuto sempre che lei non fa distinzioni, le fanno una pena infinita tutti i bambini che soffrono». Ieri tutto il Senato ha applaudito in piedi Segre.

