«Diffamata, la mia immagine a pezzi»  

«Mi segnalarono il post. Subito c’è stata una diminuzione del consenso nel territorio in cui sui quei temi mi sono impegnata. Un duro colpo all’immagine, sono la prima dei non eletti, da quell’evento il clima elettorale è cambiato. È stato determinante per gli ultimi voti che servivano ad intercettare il seggio». A dirlo Daniela Forma, ex consigliera regionale Pd, parte civile (con Annamaria Busia) nel processo per diffamazione contro Joyce Mattu, di Orosei (difesa da Tullio Moni) che in piena rivolta dei pastori aveva pubblicato un post su dei tir che trasportavano carne «dalla Romania, bloccati a Porto Torres dai pastori: maiali ammuffiti. Erano diretti a Macomer nell'azienda di Daniela Forma» aveva scritto. Ieri la Forma ha specificato: «Non avevo ruoli nell’azienda, ero dipendente. E quei maiali arrivavano dalla Francia. Il post diede conto della destinazione solo di parte del carico»

