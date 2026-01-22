Diffama Mattarella e tre agenti 

Il presidente della Repubblica in carica e la Polizia di Stato (un assistente capo e due vice ispettori) vittime di diffamazione, con il nome di Sergio Mattarella (a cui è stato ucciso il fratello Piersanti) associato alla criminalità organizzata. È il quadro del fascicolo approdato ieri mattina davanti alla gup di Tempio, Federica Di Stefano. L’artigiano olbiese Francesco Dongu, 45 anni, è accusato di diffamazione (e sostituzione di persona) per fatti descritti dalla pm Milena Aucone in due pagine di capi di imputazione. Tutto ruota attorno a due profili Facebook, uno con l’immagine del presidente della Repubblica associata al nome “Sergio Mafiarella” e l’altro intestato a un ignaro olbiese. Dongu, stando alla tesi della Procura di Tempio, avrebbe utilizzato i profili per diffamare e screditare tre poliziotti del Commissariato di Olbia. Le vittime sono l’assistente capo Walter Putzu , il vice sovrintendente Gianluca Ferraro e il vice ispettore Alessandro Fadda. La vicenda racchiude elementi “di scuola” sulle diffamazioni online e in particolare quelle che colpiscono gli operatori delle forze dell’ordine.

La perquisizione

Ieri i tre poliziotti, assistiti dalle avvocate Angela Corda, Lia Deiana e Michela Garau, si sono costituiti parte civile contro Dongu (difeso dall’avvocata Tiziana Ruzzittu). Stando alla ricostruzione delle parti civili, le vittime sono state prese di mira a causa delle attività svolte in ambito strettamente professionale. Putzu, Ferraro e Fadda, secondo il capo di imputazione, vengono ripresi con un telefonino mentre operano all’interno di un edificio, impegnati in una regolare perquisizione. Il filmato viene fatto circolare, secondo la pm Aucone, da Dongu, accompagnato da accuse pesantissime mosse ai tre poliziotti del Commissariato di Olbia. L’uomo, stando alla ricostruzione della Procura di Tempio, attribuisce alle vittime della diffamazione condotte illecite avvenute proprio durante il loro lavoro, fatto che ha causato danni incalcolabili agli operatori della Polizia di Stato. E i danni sono anche per Mattarella, perché diversi post sarebbero stati pubblicati sul profilo con l’immagine del presidente della Repubblica. Per chiudere, Dongu avrebbe creato un ulteriore account con un nome falso, “inducendo in errore” i poliziotti. Prossima udienza in aprile.

