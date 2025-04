Difesa Ue, coalizioni spaccate in tre 

Il piano di riarmo europeo scompagina le coalizioni: in Europa si sono di nuovo spaccati sia il centrosinistra - in due - sia il centrodestra, con tre diverse posizioni. Non è una novità, il susseguirsi dei voti rafforza la sensazione di fratture ormai cristallizzate.

Tajani e l’acqua calda

Anche il Pd, pur dando l’impressione di ricucire piano piano le divergenze interne, alla fine mostra le crepe. Un’istantanea è data dai tabulati del Parlamento europeo sulla risoluzione annuale sull’attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune: hanno detto sì Forza Italia e Pd, hanno detto no Lega, M5S e Avs, mentre FdI ha optato per l’astensione. Nella delegazione Pd si sono distinti due indipendenti, Cecilia Strada e Marco Tarquinio, che hanno votato no. Il presidente dem, l’eurodeputato Stefano Bonaccini, esulta comunque: «Il Pd ha votato compatto qui a Strasburgo a favore della relazione sulla difesa mentre le forze di governo, che sono tre, hanno votato in tre modi diversi». Anche il capodelegazione del Pd in Europa, Nicola Zingaretti, mette nel mirino le divisioni del centrodestra: «Sulla politica estera e di difesa comune, i tre partiti di governo hanno tre posizioni diverse». Ma il segretario di Fi Antonio Tajani smorza: «È la scoperta dell’acqua calda. Oggi abbiamo votato diversamente. Ma siamo parte di famiglie europee diverse. Non è che siamo spaccati, a sinistra invece si spaccano i partiti sulla politica estera».

Il fronte interno

Il tema del riarmo tornerà in scena sabato, con la manifestazione a Roma dal M5S organizzata per dire no al piano di Ursula von der Leyen. Il Pd non ha ancora ufficializzato se parteciperà. Ieri pomeriggio in Transatlantico i parlamentari dem scommettevano sul fatto che alla fine una delegazione ci sarà, anche se forse senza la segretaria Elly Schlein. Di sicuro nelle ultime ore l’atteggiamento del M5S si è fatto conciliante col Pd: Conte «confida» che il partito di Schlein sarà in piazza. E dal campo dem qualche segnale arriva. Anche un esponente mai indulgente col M5S come il governatore campano Vincenzo De Luca si dice «assolutamente d’accordo sull’iniziativa». Il nodo che Schlein è chiamata a sciogliere è interno: le tensioni che il tema riarmo provoca nel Pd. Anche i voti al Parlamento europeo le ha riportate a galla. Non tanto quello finale, con il sì - compatto a parte gli indipendenti Tarquinio e Strada - al documento complessivo, quanto quello sull’emendamento del Ppe che esprimeva pieno sostegno al piano di riarmo europeo. L’indicazione del capodelegazione Zingaretti era di votare no e in linea di massima è stata rispettata. Ma almeno due dem, Pina Picierno e Giorgio Gori, hanno votato sì. Non solo: visto che l’emendamento è stato approvato, è confluito nel testo finale votato poi da tutto il Pd.

Scintille al Nazareno

«Nel testo finale votato dalla delegazione del Pd e da tutto il gruppo dei socialisti e democratici - ha scritto Picierno - c’è anche ReArm Europe, ed è motivo di grande soddisfazione per la responsabilità dimostrata da parte di tutti». Le replica il responsabile Esteri del Pd, Peppe Provenzano: «Sulla linea di contrarietà ai riarmi nazionali proposti da von der Leyen abbiamo raggiunto l’unanimità in direzione e nel Parlamento italiano. Le singole distinzioni sul no al RearmEu, e le dichiarazioni successive che le rivendicano, non cambiano e non appannano una linea che è stata riaffermata anche dalla stragrande maggioranza della delegazione». Il M5S ha potuto invece rivendicare compattezza, criticando indirettamente il Pd. «Una follia dietro l’altra - ha scritto Giuseppe Conte sui social - Oggi il Parlamento europeo ha detto sì a un rapporto in cui hanno infilato un emendamento che dà letteralmente un bel Welcome al Piano ReArm. Per noi il Riarmo non è affatto benvenuto: abbiamo votato contro».

