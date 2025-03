Difesa Ue, 800 miliardi per il riarmo  

La Commissione Europea, dopo mesi di melina, finalmente ha presentato il piano per la rivitalizzazione della difesa del Vecchio Mondo, che senza gli americani ormai è in grado di fare (in autonomia) poco o nulla. «La nostra sicurezza è minacciata in modo serio», ha messo in guardia Ursula von der Leyen presentando la sua proposta, in grado a suo dire di cubare ben 800 miliardi di euro tra risorse nazionali, liberate dalla deroga al Patto di stabilità, e soldi freschi comunitari, presi a prestito dall’esecutivo Ue sui mercati.

Von der Leyen ora porterà la sua idea al vertice straordinario dei leader di domani per un primo confronto, con l’intenzione di lavorare ai testi legislativi in tempo per il Consiglio Europeo di fine marzo. Un piano per il riarmo che scuote la politica italiana e crea una grana in più nella maggioranza con Matteo Salvini, che boccia l’idea di fare debito per le armi, ed è invece promosso da FdI, mentre Antonio Tajani difende la presidente della Commissione, presa di mira dagli alleati leghisti. «Non è la strada giusta», dice la segretaria dem Elly Schlein; no anche da Giuseppe Conte (M5S). La Commissione ha scelto la procedura d’urgenza per la creazione del nuovo strumento finanziario sulla base dell’articolo 122 del Tfeu, che permette di accorciare le procedure (gli eurodeputati sono già in subbuglio). Tra le cifre note due tronconi: con le deroghe al Patto di stabilità si stima possano generarsi in quattro anni 650 miliardi di investimenti nella difesa Ue. Altri 150 miliardi verranno da prestiti da Bruxelles agli Stati con eurobond della Commissione e garantiti dal bilancio Ue.

