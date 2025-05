Difesa, spesa al 2% del Pil: l’ultimo sì 

«L'appartenenza all'Unione europea e all'Alleanza Atlantica hanno sempre segnato la collocazione della Repubblica nello scenario internazionale» e l'ambito Nato è l'unico credibile per rispondere alle «gravi situazioni di conflitto che colpiscono il nostro vicinato». Sono le conclusioni di un lungo Consiglio Supremo di Difesa che ieri al Quirinale ha riunito il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la premier Giorgia Meloni accompagnata da diversi ministri. È stata l'occasione per ribadire assieme le linee fondamentali della politica estera italiana, confermando l'incrollabile ancoraggio dell'Italia alla Nato ed all'Unione europea. Dal tavolo è arrivata la conferma che l'Italia terrà fede ai suoi impegni e porterà le spese per la Difesa al due per cento del Pil, come era stato anticipato dalla presidente del Consiglio nel suo intervento al Parlamento.

Minacce cyber

La riunione ha passato in rassegna tutte le principali aree di crisi, dall'Ucraina a Gaza, dalle tensioni tra India e Pakistan ai colloqui sul nucleare iraniano. Di particolare interesse, le riflessioni sulle minacce cyber, le fake news e la conseguente necessità di vigilanza sulle infrastrutture nazionali che possono risultare fragili se attaccate.

Significativo anche il passaggio dedicato alla crisi israelo-palestinese e in particolare alla drammatica situazione di Gaza: «L'Italia ritiene indispensabili il pieno rispetto del diritto internazionale umanitario e della legalità internazionale, la immediata e duratura cessazione dei combattimenti, la liberazione degli ostaggi ancora crudelmente nelle mani di Hamas, il ripristino urgente da parte di Israele delle condizioni che consentano l'assistenza umanitaria alla popolazione civile di Gaza». Barra dritta anche sul conflitto ucraino: «Dopo tre anni l'aggressività russa non accenna a diminuire, come dimostrano le recenti stragi di civili. Il sostegno dell'Italia per Kiev, fermo e determinato, ha l'obiettivo di una pace giusta e duratura, fondata sui principi e sui valori della Carta delle Nazioni Unite. Le garanzie di sicurezza, per essere solide e credibili, non potranno prescindere dalla cornice di unità euro-atlantica». Parole nette e chiare che non lasciano dubbi sulla posizione dell'Italia.

