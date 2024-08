Difesa, profumo di Sudamerica Mina e Palomino per la salvezza 

Alzi la mano chi non ha avuto paura della grande beffa nel finale di Cagliari-Como. Il Cagliari sotto attacco ha saputo reggere all’urto di una squadra che si è scoperta improvvisamente grande proprio alla Domus, quando Cesc Fabregas ha utilizzato (e anche bene) le iniezioni di qualità che la società gli ha recapitato sotto casa. Gli errori macroscopici di Alberto Cerri hanno salvato il Cagliari ma una sconfitta non avrebbe certo bloccato il progetto. Tuttavia, anche per sopportare queste pressioni, il Cagliari targato Davide Nicola ha messo nel suo motore due giocatori che, se godranno di buona salute, potranno essere determinanti nella cavalcata verso la salvezza. Difesa sudamericana, cattiveria (agonistica) e tanto cuore. Uno, il centralone colombiano “Gerri” Mina, è stato subito promosso titolare, leader di un reparto dove c’è un fedelissimo di Nicola, Luperto, e uno che difensore non è, Zappa, ma si adatta. L’altro, Jose Luis Palomino, già “Palo” per i compagni, si è messo lì dietro e dopo pochi istanti già rimbrottava i compagni. Esperienza a tonnellate e “garra” al servizio di una squadra da battaglia.

Sul campo

Riusciranno i nostri eroi a prendersi una maglia e non abbandonarla più? Il Cagliari – nel senso della stanza dei bottoni – progetta un ingresso di lusso nell’organico (Gianluca Gaetano) ma soprattutto a snellire la rosa. In difesa uno o due sembrano in sovrannumero, anche se l’ottima prova di Matias Wieteska ha messo qualche dubbio nella mente di diesse e allenatore. Di Pardo è già un ex, gli indizi portano verso Pantelis Hatdiziakos, mentre Adam Obert ha la certezza di restare, salvo offerte irrinunciabili (che non sono state rese note, se mai fossero arrivate). Se Sebastiano Luperto appare come un titolare inamovibile, e proprio lo slovacco classe 2002 appare come la sua alternativa, un’eventuale cessione dovrebbe interessare uno fra il greco e il polacco, o magari entrambi.

Nella testa di Nicola, lo dicono le scelte, Mina è uno su cui poter contare, Palomino è l’ultimo arrivo, ecco perché il profumo del Sudamerica è forte nella retroguardia rossoblù. In porta Scuffet, destinato a un’altra stagione con la maglia rossoblù. Mina centrale, Palomino a destra (o centrale), Zappa (o Palomino) a destra e Luperto/Obert sulla sinistra, questo l’impianto della difesa a poche ore dalla sfida delicata e bollente di Lecce, dove la difesa sarà il reparto più sollecitato.

Nicola con la sua matita rossa avrà sottolineato l’errore imperdonabile di Zappa, che ha mancato la chiusura su Cutrone nell’azione del pareggio del Como. Il ragazzo di Monza, nato nell’Inter e cresciuto a Pescara, quel ruolo se lo deve cucire bene addosso e il percorso è ancora lungo, ma non difficile. Nicola vuole un squadra che spinga, lo vedremo col rientro di Zortea, ma dietro non può avere la paura che qualcosa vada storto. In questo, Palomino sembra una certezza.

