Difesa nazionale, anche Crosetto alle esercitazioni in Sardegna 

Centinaia di mezzi terrestri, compresi i carri armati Leopard 2, navi e aerei di 23 nazioni, le tre forze armate italiane in campo, diecimila tra militari e civili impegnati. Ad osservare, il ministro della Difesa, Guido Crosetto. Fino alla fine di maggio la Sardegna è al centro della guerra simulata. E i movimenti no war e indipendentisti sono tornati in piazza con un corteo vicino alla base aerea di Decimomannu.

Sono due le esercitazioni che interesseranno i poligoni di Capo Teulada e di Quirra, la base aerea di Decimomannu e il sito di Alghero: la “Noble jump II 23” delle Nato, dal 26 aprile al 13 maggio, è la “Joint stars”, l'esercitazione italiana interforze dall'8 al 26 maggio.

L'obiettivo delle truppe Nato - dodici i Paesi membri presenti e undici i partner, per un totale di circa seimila uomini e donne tra militari e civili - è testare la cosiddetta “punta di lancia” dell'arsenale alleato nata nel 2014 sull'onda dell'annessione della Crimea da parte della Russia e in corso di riorganizzazione dopo il summit di Madrid.

«L'esercitazione dimostra che la Nato è unita, pronta e disposta a difendere gli alleati: è una dimostrazione della nostra determinazione e delle nostre capacità», ha sottolineato il capitano di Marina, William Urban, del comando alleato di Napoli. L'obiettivo è sostituire l'attuale Responce Force alleata con un nuovo modello che preveda la capacità di schierare più di centomila soldati in un massimo di dieci giorni.

In Sardegna è arrivato anche il ministro Crosetto, che a bordo della nave Cavour saluterà e condividerà con tutto il personale i momenti salienti dell'esercitazione. Per l'Italia partecipano forze e personale dell'aviazione navale, reparti anfibi della brigata San Marco, incursori e subacquei del Comsubin, mezzi navali e aeromobili delle Capitanerie di porto, mezzi e personale di Esercito, Aeronautica militare, Carabinieri e Guardia di finanza.