Difesa, le spese fuori dal patto di stabilità Ue 

Bruxelles. L’Ue accelera sullo scorporo delle spese per la difesa dai vincoli sui conti pubblici imposti dal Patto di stabilità. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen aveva già annunciato grande “flessibilità” sull’applicazione delle regole economiche, ma dalla presidenza di turno del Consiglio Ue arriva ora un’indicazione diversa e forse più rapida: viene meno l’ipotesi di usare le “clausole di salvaguardia”, come si chiamano nei regolamenti Ue le possibilità di sospendere l’applicazione del Patto. Si tratterebbe invece di escludere gli investimenti per la difesa dal calcolo del deficit e del debito pubblico considerati da Bruxelles negli esami periodici sui conti pubblici dei Paesi Ue (non devono superare rispettivamente 3% e 60% del Pil), mantenendo invariata la governance economica. Le spese nella difesa verrebbero descritte nel dettaglio in un “codice di condotta”, adottato dagli Stati membri, per definire cosa si possa scorporare: «Consentirebbe ai governi di investire in nuove attrezzature, jet, carri armati, munizioni. Senza impatto sulle cifre del deficit e del debito», ha detto il ministro delle Finanze polacco Andrzej Domanski, alla presidenza di turno Ue.

