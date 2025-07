Difesa idraulica, il cantiere non si ferma 

Non ci sarà nessuno stop durante il periodo estivo, ai lavori del progetto di difesa idraulica dell'abitato. Lo ha comunicato in Consiglio il vice sindaco Federico Ledda, rispondendo all'interpellanza della consigliera di minoranza Cristiana Cacciapaglia, che chiedeva se «fosse prevista la sospensione per tutelare la vivibilità e le attività turistiche».

La firmataria del documento ha chiesto ancora di fare luce su alcune criticità del progetto di oltre 10 milioni di euro e i cui lavori, avviati a marzo, interessano principalmente le aree tra il Lungo Temo e la località Santu Lò￲. «Evidenzio incongruenze tra la progettazione e l'esecuzione – ha affermato la consigliera – mentre secondo le rassicurazioni iniziali, i lavori sarebbero dovuti partire da valle, seguendo le buone prassi dell'ingegneria idraulica. Tuttavia, risulta già avviata la bonifica degli ordigni bellici anche a monte, dove è prevista la realizzazione di un canale largo 10 metri, dimensionato solo per le portate attuali del bacino scolante, senza considerare i flussi futuri provenienti dalla prevista diversione del canale di Saladerru». E proprio su questo aspetto si concentrano le preoccupazioni. «I due progetti – ha affermato Cacciapaglia – presentano tracciati non compatibili e mancano di armonizzazione che eviti sprechi o rischi futuri». Ha chiesto quindi se si intenda effettuare una variante progettuale, sollecitando inoltre chiarezza sul crono programma degli interventi.

Federico Ledda ha comunicato di essersi già confrontato con la direzione dei lavori sugli stessi quesiti. «Ho avuto rassicurazioni – ha affermato – che finite le fasi di bonifica degli ordigni bellici ora si attende ora l'approvazione dal ministero, pertanto le opere prenderanno avvio non prima di settembre. Di conseguenza – ha aggiunto –non è necessario sospendere i cantieri. Confermo inoltre che si inizierà dalla parte a valle, ovvero con la realizzazione delle banchine». L'assessore ha infine chiarito che come comunicato dalla Regione, è necessaria una variante per l'adeguamento del canale in costruzione e di altre lavorazioni da modificare, dal punto di vista logistico, in corso d'opera.

