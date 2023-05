Difesa: Goldaniga, Dossena e Deiola?  

Sarà l'ultima alla Domus della stagione regolare, ma il Cagliari non vuole fare sconti. Contro il Palermo, privo del cannoniere Brunori, Ranieri chiama tutti a raccolta. Via i cerotti e le bende, resteranno a casa solo lo squalificato Altare e i due infortunati Capradossi e Falco, la cui stagione si è chiusa in sala operatoria. Per il resto, tutti abili e arruolabili, per prendersi tre punti e continuare a inseguire il quarto posto.

I dubbi

Pochi, perché a Oristano Ranieri ha fatto giocare per 90 minuti chi partirà dalla panchina. Dietro si rivedrà Dossena, in una retroguardia dove potrebbero essere confermati Goldaniga e Deiola, per una linea a tre col supporto, sugli esterni, di Zappa e Azzi. In mezzo, recuperato Nandez, che andrà a far compagnia a Makoumbou, cui il tecnico chiede «più passaggi in avanti e giocare a due tocchi, come tutti i play». Davanti, poi, sono sicuri Mancosu e Lapadula, con Prelec che sembra favorito su un Pavoletti ancora non al top. La rifinitura di oggi dovrà sciogliere ogni riserva.

Alla carica

E ad aiutare il Cagliari ci saranno, ancora una volta, i tifosi. Anche domani la Domus si avvicinerà al “sold out”. A ieri, infatti, era stato superato il muro delle 15.000 presenze. (al.m.)