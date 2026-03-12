Difesa degli animali e dell’ambiente: un riconoscimento per Nadia Gioviale 

Quattro anni di attività contro il triste fenomeno del maltrattamento animale. Nella sede del comando provinciale dei carabinieri di Cagliari, il tenente colonnello Nadia Gioviale ha ricevuto una targa dalla Leidaa, la lega italiana difesa animali e ambiente. Il premio è stato consegnato dalla presidente dell’associazione, dottoressa Anna Rita Salaris, alla presenza del comandante provinciale Luigi Grasso. Il riconoscimento riguarda il lavoro svolto dall’ufficiale durante il periodo in cui l'ufficiale – oggi al comando della compagnia dei carabinieri di Sanluri – è stato capo del Nas di Cagliari, dal 2020 al 2024. I controlli, nelle province di Cagliari e Oristano, si sono concentrati prevalentemente sull'individuazione e la chiusura di canili abusivi, strutture operanti in assenza delle autorizzazioni e dei requisiti minimi imposti dalla legge. Inoltre hanno fatto emergere situazioni di degrado all'interno di abitazioni private, dove c’erano animali in condizioni igienico-sanitarie pessime. (s. r.)

