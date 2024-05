Difesa colabrodo e irriconoscibile 

Buio pesto a San Siro, dove il Cagliari battuto con il punteggio di 5-1 dal Milan ha incassato la peggior sconfitta stagionale, un pokerissimo di palloni nel sacco rossoblù come mai accaduto fin qui, visto che il record negativo erano i poker rimediati, sia all'andata che al ritorno, dalla Roma. Una difesa prima superata nonostante la grande ammucchiata del primo tempo e poi così tenera da tagliarsi con un grissino nella ripresa, quando Ranieri ha provato ad alzare la linea di qualche metro, lasciando campo apertissimo alle folate di Leao e Pulisic.

L'onta

Un passaggio a vuoto che fa storcere la bocca non poco Sir Claudio. Che anche dopo San Siro, a chi gli chiedeva se fosse preoccupato per la sterilità dei suoi uomini-gol, ha ribadito: «In fondo il gol lo troviamo sempre, (sedici marcatori diversi, 38 reti all'attivo). Mi preoccupano di più le reti subite. Troppe, per il mio modo di intendere il calcio». Quasi un'onta per Ranieri, maestro del “primo non prenderle”. E invece il Cagliari ne prende e pure tanti. Perché i cinque gol di San Siro diventano ben tredici se si contano le ultime cinque gare: due da Inter e Juventus, tre dal Genoa, uno dal Lecce e, appunto, la “manita” rossonera. E se a Marassi c'era l'alibi delle assenze, pesantissime, di Mina e Dossena, a San Siro le due colonne erano, al netto di qualche acciacco, regolarmente al loro posto. E buon per i rossoblù che Scuffet, in diverse circostanze, ha saputo limitare i danni per evitare imbarcate ben peggiori.

Colabrodo

Lì dietro tutti hanno avuto la loro occasione, sia con la linea a tre che con quella a quattro. Ranieri, a San Siro, ha di nuovo sperimentato Zappa come braccetto nel trio di centrali, non proprio con risultati eccelsi. Fin quando la squadra è rimasta compatta, con due linee da otto giocatori, il Cagliari ha rischiato poco o nulla. Ma nel momento in cui la coperta, sempre troppo corta, è stata tirata in su, la difesa ha sbandato paurosamente. Il Milan ha segnato cinque reti, ha centrato una traversa e in totale ha tirato verso la porta di Scuffet ben 17 volte, di cui 10 nello specchio (7 da dentro l'area di porta). E le 13 reti subite nelle ultime cinque gare portano a un totale di 65 gol al passivo, abbastanza per scivolare al quarto posto tra le difese più battute della Serie A. Troppe per una squadra che vuole salvarsi, ancora di più per essere una squadra di Ranieri. Basti pensare che la Sampdoria 2020-2021, l'ultima squadra allenata in A dal tecnico di Testaccio, aveva chiuso la stagione con un passivo di 54 reti, risultando la settima miglior difesa del torneo. Rir Claudio, ora, lavorerà proprio su difesa ed equilibrio da ritrovare entro domenica. Perché quella di Reggio Emilia col Sassuolo sarà una partita senza domani.

