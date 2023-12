Difesa a quattro e una punta? Parola a Ranieri 

Fare la partita. Evitando di inciampare nella paura, nelle amnesie, nei cali – improvvisi e pericolosi - di personalità. Cagliari-Empoli è un altro scontro delicatissimo, chi insegue ha un disperato bisogno di punti per non sganciarsi dal treno salvezza, mentre i rossoblù sono chiamati a riscattare la brutta figura fatta a Verona. Ranieri dovrà aggrapparsi alle certezze, il tempo degli esperimenti, delle trovate fuori menù o dei tentativi di rilancio di qualche titolare perso per strada dovrebbero essere finiti: allora i quattro in difesa e gli attaccanti più produttivi dovrebbero essere gli elementi da cui partire domani alle 15 alla Unipol Domus.

In campo

Domani mancherà Makoumbou, uno degli imprescindibili di Ranieri, indisciplinato e fra i meno positivi al Bentegodi al di là dell’espulsione. Per sostituire il centrocampista-giocoliere, senza stravolgere il piano tattico, Ranieri ha tre opzioni: Sulemana, Jankto e Deiola. Ma andiamo con ordine, partendo dalla reparto difensivo, che potremmo vedere “a quattro”, il modulo che ha dato certezze quasi sempre, rispetto alla difesa a tre che il Cagliari ha dimostrato di digerire poco. Con un’eccezione, l’ultima uscita, contro un Verona che nei primi 34/40 minuti è stato preso a pallate da una squadra effettivamente superiore, ma incapace di fare gol. Se Dossena e Goldaniga dovrebbero essere confermatissimi in mezzo, in una sfida dove devi spingere al massimo sarà difficile lasciare a terra Nandez (a destra) e Augello, quelli che ti garantiscono meglio spinta e copertura. In mezzo, con Prati, saranno Sulemana (favorito), Jankto e Deiola a giocarsi una maglia, se Ranieri opterà per i due davanti alla difesa. Nella metà campo avversaria, il Cagliari potrebbe confermare il sistema visto alcune volte in queste settimane, con Viola affiancato dai due guastatori Oristanio e Luvumbo, per esempio. E una punta: favorito Pavoletti, rispetto a un abulico Petagna o a Lapadula, che oltre la fiammata con il Sassuolo ha dato ben poco nelle ultime settimane.

Le sorprese

Ci sono alcune carte da giocare, e non sarebbero esperimenti ma semplicemente alternative all’impianto dei titolari. Contro l’Empoli, squadra leggera, offensiva ma che appare fragile in difesa, l’allenatore ha altre due carte, gente come Mancosu (unica collocazione: trequartista) o Zappa, che tuttavia ha deluso troppo spesso per meritarsi una chance dall’inizio. Alla ricerca del gol, e della vittoria: la parola a Ranieri, dopo il tonfo di Verona oggi anche l’Empoli fa paura.



