Aggredite all’esterno di un locale del Poetto di Quartu per aver difeso un ragazzo preso di mira da un gruppo di balordi per il suo modo di vestire. Vittime della furia del branco due sorelle giovanissime, una delle quali è finita in ospedale con alcune costole incrinate. La polizia sta cercando di fare luce sull’episodio anche grazie alle telecamere installate nella zona.

