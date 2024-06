«Difendiamo l’Isola dai crimini economici» 

Nel 1774 il re di Sardegna, Vittorio Amedeo III, istituisce la “legione truppe leggere” per contrastare i contrabbandieri. A distanza di 250 anni la Guardia di Finanza continua a combattere quotidianamente ogni tipo di illegalità economica: «Non solo il contrabbando moderno», sottolinea il comandante regionale delle Fiamme Gialle, Claudio Bolognese, «ma anche il riciclaggio di soldi sporchi, l’evasione fiscale e la contraffazione». E, come ribadito anche dalla Direzione investigativa antimafia, «le organizzazioni criminali puntano sulla Sardegna perché appetibile per poter investire soldi sporchi in aree di interesse turistico» e per questo «l’attenzione da parte della magistratura e dei nostri reparti, e quelli delle altre forze di polizia, è molto alta». E la storia dei 250 anni della Guardia di Finanza nell’Isola, con tutte le sue trasformazioni e i suoi cambiamenti, viene raccontata nella mostra “dalle origini alla moderna polizia economico-finanziaria” inaugurata ieri alla Passeggiata Coperta del Bastione di Saint Remy.

Sport e Tortu

Ieri mattina il taglio del nastro, effettuato ieri mattina dalla presidente della sezione giurisdizionale Sardegna della Corte dei Conti, Donata Cabras. La mostra resterà aperta fino a domenica e potrà essere visitata, gratuitamente, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. L’allestimento alla Passeggiata Coperta («Grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale», dice il comandante regionale) prevede da una parte la storia dei 250 anni della Guardia di Finanza, con panelli illustrativi e l’esposizione di uniforme, cimeli, armi e documenti storici. Dall’altra la presenza degli stand dei reparti e dei corpi speciali delle Fiamme Gialle, compreso il gruppo sportivo delle Fiamme Gialle. «Abbiamo Filippo Tortu tra gli atleti attualmente più in vista», spiega Bolognese. «Lo sport ha valori importanti come l’impegno, la forza della squadra e la voglia di migliorarsi. Valori che si ritrovano nel lavoro di tutti i finanzieri».

Molte risorse

E se la Guardia di Finanza è nata per contrastare il contrabbando, oggi ha più “avversari” da fronteggiare. «Lo stesso contrabbando», spiega il comandante regionale, «non è sparito: è cambiato. Il messaggio che lanciamo ai cittadini è chiaro: chi acquista prodotti illeciti deve sapere che finanzia grosse organizzazioni criminali, nemiche della collettività». Nell’Isola i militari delle Fiamme Gialle devono tutelare la spesa pubblica: «La Sardegna ha molti finanziamenti e soldi destinati a chi ne ha bisogno. Dobbiamo verificare che questo avvenga realmente. Così come manteniamo alta l’attenzione sull’evasione fiscale: lo statuto sardo prevede che il 70 per cento delle imposte dirette vada nel bilancio della stessa Regione. Scoprire evasori significa restituire risorse ai cittadini sardi».

L’omaggio

Con questa mostra la Guardia di Finanza vuole inoltre «rendere omaggio alle figlie e ai figli di Sardegna che hanno deciso di stare dalla parte della legalità, vestendo in questi 250 anni la nostra uniforme». Alcuni diventati eroi durante la Prima e la Seconda guerra mondiale «come Filiberto Boi, salvatore Corrias e Giovanni Gavino Tolis».

