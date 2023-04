«Difendiamo l’immagine della Sardegna» 

«La Regione è un’istituzione e si deve comportare da istituzione. Il servizio, ovvero la regata prevista per fine settembre, rispondeva a un criterio, la promozione dell’immagine. Ecco perché si investono dei soldi. La Regione ci ha creduto, stanziando oltre 6 milioni perché c’era una richiesta: il prodotto ha questo costo, la prima tappa è vostra. Ma l’istituzione rispetta le norme, stipula un contratto per “stati di avanzamento”, non può pagare per intero per un servizio non ancora svolto. Lo dice la legge, lo sappiano tutti quelli che stanno parlando senza conoscere le regole».

«La Sardegna non perde nulla». Le regate preparatorie dell’America’s Cup sfumano? «Noi viviamo nella perla del Mediterraneo, siamo un riferimento per il turismo nel mondo, una manifestazione cercata e non ottenuta non può danneggiare la nostra immagine, noi dobbiamo difendere la Sardegna». È uno dei manager del turismo più importanti sulla scena internazionale: Renzo Persico, presidente del Consorzio Costa Smeralda, una delle mete più ambite (e lussuose) del mondo. Sardo, e fiero di esserlo, scende in campo in una polemica rovente, ma con una lettura che non è quella della piazza: «La procedura prevista dal codice degli appalti non si discute». In sintesi: «La Regione doveva comportarsi così, Chessa è stato attaccato e linciato mediaticamente ma invece, a mio avviso, ha operato correttamente. Una regata non ci serve per diffondere l’immagine della nostra Isola, siamo ben altro».

Presidente Persico, che opinione si è fatto del caso Coppa America a Cagliari?

«L’America’s Cup è sicuramente un evento importante, ma non sono convinto che una regata preparatoria possa dare alla Sardegna dei grandi favori d’immagine oltre quelli che l’Isola ha già. Non mi pare, peraltro, che ci fosse la fila per ospitarla».

Un appalto dal pubblico al privato: si poteva fare meglio?

Trenta per cento subito, la seconda tranche prima dell’evento, poi il saldo entro l’anno.

«Esatto. La controparte, stando a quello che ho letto, non sarebbe stata in grado di sopportare l’anticipo di certe somme. Ma allora mi chiedo: di che società stiamo parlando? Come si può organizzare una manifestazione simile se non si hanno almeno i fondi per cominciare?».

Insomma, un pasticcio che sta creando un enorme danno d’immagine.

«Non c’è alcun dubbio. Da sardo difendo la Sardegna e l’immagine della Regione e della nostra Isola: mi pare immorale e ingiusta la campagna di stampa e social che stanno subendo l’istituzione e il suo rappresentante nella giunta. Una campagna alimentata unicamente da una sola voce. Sono amareggiato. Ma come può apparire la Regione, l'istituzione, come “traditrice”, mentre sono altri che non hanno rispettato le regole? Adesso basta».

Per il ruolo che ricopre, lei ha il polso degli scenari turistici ma anche politici. Aver mancato una manifestazione così, quanto può danneggiare la Sardegna e Cagliari?

«Guardo la scena internazionale e mi chiedo perché dobbiamo essere considerati non all’altezza di poter gestire eventi come questo? La Regione è accusata da una società privata, penso che Chessa debba chiarire al più presto. Io, nel mio ruolo, ho sempre trovato nella Regione un interlocutore performante, attento, preciso nell’applicazione delle procedure. Non entro nel merito, comunque, dei dettagli, ma dico con forza che la Sardegna non merita questo trattamento e questo linciaggio mediatico da parte di soggetti privati che nel mentre trattavano su più tavoli».

Insomma, aspettiamo che la questione sia più chiara.

«Frequento e sento manager internazionali, non solo in campo turistico, e tutti lodano sempre la correttezza dell’istituzione e dei sardi in generale. Non ho mai sentito accuse verso la Regione: non sto dando ragione a priori all’assessore Chessa, sia chiaro, ma vorrei capire cosa sia successo. C’è stato un rimbalzo incontrollato di una notizia lanciata dalla controparte. E la stampa nazionale è andata dietro. L’Aga Khan mi ha sempre detto dei sardi: rispettano le regole, parlano gentile, sono persone vere. Non dimentichiamo mai le nostre qualità. E pensiamo in positivo».

