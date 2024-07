«Difendiamo il linguaggio dall’utilizzo sconsiderato delle parole» 

«Si dovrebbe, almeno ogni giorno, ascoltare qualche canzone, leggere una bella poesia, vedere un bel quadro, e, se possibile, dire qualche parola ragionevole». Lo dice Goethe. Sarebbe un bel modo per rendere il mondo più umano e vivibile. Intanto, la poesia aiuta a entrare pienamente in sintonia con la vita, la natura, le persone attorno a noi. E i versi che tessono la trama di “Semi d’inchiostro” di Piercarlo Carta (in libreria per Akademeia edizioni) conducono il lettore in orizzonti delineati da un abile creatore di parole, da un “artigiano” che nella sua fucina scolpisce rime che evocano sentimenti mutevoli. Dalla forza che dà la vita (“Mi sorprendo ogni giorno al miracolo di essere vivo/favola che illumina il buio della notte”) alla fuga dal frastuono della quotidianità (“La mia solitudine è felice abbandono”) sino al ritorno all’amata “città del sole”, l’Itaca del cuore (“La mia Itaca è una stanza sui tetti di via Baylle/ è uno scorcio di mare aperto tra le case/ colorare d’antico/profumate di sale marino…).

Il giornalismo

Piercarlo Carta è un giornalista, è stato redattore del Giornale d’Italia, fondatore e direttore di Tutto Quotidiano e de L’Altro giornale. «È un luogo comune sostenere», mette in chiaro Carta, «che versi e prosa giornalistica sono inconciliabili. Per quanto mi riguarda convivono da separati in casa. Coabitano senza conflitti». Così lascia i suoi semi d’inchiostro affinché germoglino: «Sono parole sparse su un foglio bianco come con gesto antico fa il contadino, che getta la sua semente sul campo. Scrittore e contadino s’aspettano che quei semi penetrino nell’animo di chi legge e nella terra coltivata. All’origine c’è l’esigenza di conservare la natura e il passato, e di rinnovarli».

L’ispirazione

Sulla pagina prendono forma sensazioni, immagini, ricordi, attese. E domande ardite senza risposta: «Ogni cosa, anche la più banale, contiene un’essenza poetica. La poesia ne svela l’intimità e la forza, la sottrae all’usura del tempo, la custodisce, la ripropone. Soltanto apparentemente resta immutabile. Scrivo versi raramente, solo quando devo alleggerire la mente da un fardello che sta diventando pesante. Forse è questo momento che chiamiamo ispirazione». È un diario dell’anima, di emozioni e stati d’animo, ma anche di segreti che vengono resi pubblici. Scrivere poesie, anche in questo caso, è la rivelazione dell’essere più profondo. «Chi scrive, sia in prosa sia in versi», evidenzia Piercarlo Carta, «racconta sé stesso. La poesia trascende la realtà, svela ciò che per pudore la coscienza tende a nascondere; fa diventare un bene comune ciò che appartiene all’animo del poeta. Che in un momento di grazia fa del proprio villaggio lo specchio del mondo. Per riuscirci deve sapere distillare le parole: non una più dell’indispensabile. La parola è un bene prezioso. Più ne possediamo più dobbiamo essere avari e accorti nel farne uso».

“Uno scherzo divino”

C’è la consapevolezza del tempo che passa (nostalgia e rimpianto), ma c’è anche la volontà di assaporare tutti gli attimi che la vita (“uno scherzo divino”) ci vuole offrire. «l tempo è il dio degli dei. Governa l’universo, scandisce le cadenze del mondo. Promette, ruba, tradisce. È il nostro avversario, che ci sconfiggerà. Si acquatta nella memoria e genera nostalgia e rimpianto. Tempo e spazio, eterno l’uno, infinito l’altro, corrodono la mente. Non credo a chi dice d’avere capito». Tutto è pianificato. La poesia è totalizzante nel disegno di Piercarlo Carta. Nel libro solo versi. Nessuna introduzione in prosa. La poesia dice tutto e racconta tutto. «Se la prosa deve spiegare il verso, il verso è inutile. Non sempre il verso è poesia. Anzi, lo è raramente. È missione del poeta difendere il linguaggio dal logoramento del tempo e dall’uso sconsiderato delle parole. Che devono essere salvate e riportate alla loro forza creatrice d’origine. Il poeta sa andare a capo», conclude l’autore di “Semi d’incontro”, «sa mettere le parole in una sequenza armoniosa, che resta nella memoria, da cui non si riesce a scacciarla e che commuove. È poeta soltanto chi riesce a dare nome a ogni cosa. Sì, la poesia può raccontare tutto».

