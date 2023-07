«Difendiamo i diritti dei sardi e la libertà di volare» 

“Liberi di volare. La continuità che vogliamo” è il titolo del convegno che si terrà oggi, a partire dalle 9.30 nella sala conferenze di Sa Manifattura, in viale Regina Margherita 33 a Cagliari. La manifestazione, organizzata da Confcommercio, Federalberghi e AvioNews, con il patrocinio della Regione, vedrà al tavolo dei relatori - coordinato dal direttore editoriale di AvioNews Natale Brunetto – il presidente della Regione Christian Solinas, l’assessore ai Trasporti Antonio Moro, il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, il presidente di Enac Pierluigi Di Palma, rappresentanti di Ita, di Titagarh Firema, di Aeroitalia, di Air Corsica.

Interverranno inoltre i padroni di casa Alberto Bertolotti, presidente di Confcommercio, e Fausto Mura, presidente di Federalberghi Sud Sardegna, tra i maggiori oppositori alla fusione degli scali sardi in un’unica rete controllata da F2i. «Sarà il modo per coinvolgere tutti i sardi e i principali attori del sistema trasporti – spiega Mura – per trovare a una soluzione a quella che è diventata una vergogna: i voli da e per l’isola e i trasporti interni».

«Ci auguriamo che questo evento dia l’impulso a maggioranza e opposizione per marciare compatte per difendere il diritto dei sardi di essere padroni in casa loro e liberi di volare», dice Bertolotti.

Intanto da ieri Ita ha un nuovo cda per predisporre l'ingresso di Lufthansa nell'azionariato: da cinque a tre consiglieri, con la riconferma di Antonino Turicchi presidente. Esce di scena Fabio Maria Lazzerini, già ad e direttore generale della compagnia, le deleghe operative vanno ad Andrea Benassi, attuale Chief Network, Fleet and Alliances Officer, che assumerà l'incarico di direttore generale.

