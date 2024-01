«Difendi tuo padre ma non capirai mai» 

«Sei un bravo ragazzo, e ti fa onore che tu difenda papà. Il resto non lo potrai mai capire. Per fortuna. In bocca al lupo per tutto». La replica di Linus è, forse, peggio anche dell’attacco iniziale. Ma cosa sta succedendo in casa Radio Deejay?

Tutto è iniziato quando Linus, direttore artistico dell’emittente, ha commentato negativamente "People from Cecchetto", il documentario, invece godibilissimo, diretto da Emanuele Imbucci, incentrato sulla vita e sulla carriera del talent scout Claudio Cecchetto. Andato in onda in prima tv su Rai 1 il 20 dicembre, ha ottenuto 1.882.000 telespettatori con uno share pari al 10,2 per cento. «Lavoro di pochissimo interesse», ha tagliato corto il conduttore.

Un paio di giorni dopo a rispondere a Linus è stato il figlio di Claudio Cecchetto, Jody, 29 anni. «Il documentario non è meramente un tributo a Claudio Cecchetto, ma è un abbraccio degli amici protagonisti presenti nel film, di cui si ripercorrono le storie. Storie che sono diventate Storia perché hanno cambiato il linguaggio della comunicazione, della radio, della tv in Italia. Storie che per tutta una generazione rappresentano una giovinezza personale indimenticabile: parlo di Lorenzo Jovanotti, Rosario Fiorello, Gerry Scotti, Amadeus e anche Fabio Volo, che mi pare lavori nella tua radio, ma si è prestato con grande affetto». Una risposta ineccepibile. Non certo come la replica di Linus. Che ci riporta agli antichi dissapori nati quando Claudio Cecchetto, che fondò Radio Deejay nel 1982, vendette la sua creatura al Gruppo Gedi. Occasione persa per fare pace. O, comunque, iniziare bene l’anno.

RIPRODUZIONE RISERVATA