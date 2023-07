Difendersi dal caldo 

L’anticiclone africano è in agguato e presto farà schizzare verso l’alto le temperature. Come evitare rischi per la salute? Come sopportare al meglio il caldo afoso che contraddistinguerà il periodo più caldo dell’anno. Se ne parlerà nel corso dell’Unione salute, il programma di informazione medica condotto da Ivan Paone (nella fotografia) , in onda ogni martedì alle 15 su Videolina.

Oggi pomeriggio sarà ospite della trasmissione il dottor Emilio Vallebona, direttore della Medicina Generale e d’Urgenza del Policlinico Duilio Casula di Monserrato. L’esperto proporrà ai telespettatori molti consigli utili per affrontare al meglio e senza rischi i disagi del gran caldo in arrivo in questi giorni.