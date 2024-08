«Difenderemo l’assegno unico» 

Dopo una giornata di polemiche e smentite è direttamente Giorgia Meloni a scendere in campo a difesa dell’assegno unico. «Non lo aboliremo», garantisce in un video sui social nel quale compare insieme al ministro del Tesoro Giancarlo Giorgetti. Non solo. La premier si dice pronta a dare battaglia in Europa, visto che la misura è entrata nel mirino della commissione.

I rilievi Ue

Quello che viene contestato della norma è la mancanza di universalità, visto che a usufruirne è solo chi ha la residenza nel Paese. «Stiamo dando battaglia in Europa - sottolinea Meloni - proprio perché non si creino problemi, visto che la Commissione ci dice che dovremmo darlo anche ai lavoratori immigrati che ci sono in Italia, e di fatto vuol dire uccidere l’assegno unico». Già quando erano emersi i rilievi europei, Meloni aveva bollato come insostenibile l’estensione agli extracomunitari. Ma al di là delle smentite, la notizia anticipata da Repubblica che si stia valutando una rivisitazione della norma non viene negata dalla maggioranza, anche a taccuini aperti. Ritocchi, si puntualizza, per rendere la misura più efficace e impattante sui ceti più bassi, non uno stop.

Barricate

Le opposizioni e i sindacati, intanto, sono sulle barricate a difesa del provvedimento varato dal governo Draghi e che riguarda circa 6 milioni di nuclei. Se fosse cancellato «sarebbe gravissimo», attacca la segretaria Dem Elly Schlein che accusa di «settarismo» un governo che «stravolge le misure non fatte da loro, anche se funzionano, per mettere una bandierina». «Un anno fa - sottolinea il capogruppo M5S, Stefano Patuanelli - FdI si diceva contrario all’assegno unico, per loro era un bonus da abolire, oggi però corrono ai ripari dicendo giustamente che l’assegno unico non si tocca. Siamo a un livello di presa in giro dei cittadini mai visto».

Il ritocco

Qualche aggiustamento sarebbe comunque alle viste. Una delle ipotesi è escludere l’assegno dall’Isee, per evitare un ricasco su altre eventuali agevolazioni. Il governo è comunque al lavoro sul complesso del pacchetto famiglia, che per il momento peserebbe intorno al miliardo. E nel quale sembra piuttosto imprescindibile il capitolo delle madri lavoratrici. L’agevolazione fiscale, finanziata solo fino alla fine di quest’anno per quelle che hanno due figli, va rifinanziato e nelle intenzioni del governo ci sarebbe anche quella di estenderlo alle partite Iva.

