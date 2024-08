«Difenderemo  i nostri alberi secolari dalla devastazione» 

Dicono sì alla transizione energetica ma si oppongono alla speculazione: il Comitato per la difesa del territorio di Uta, a cui ha aderito di recente anche il Comune di Assemini e Capoterra, ieri mattina ha montato un banchetto in piazza S’Olivariu per la raccolta delle firme in base all’accordo di Pratobello 2024. L’iniziativa, cominciata alle 9, vantava già dalle prime ore della mattinata una lunga fila di aderenti. Una soddisfazione per gli organizzatori ma Davide Meloni, 36 anni, del comitato, lamenta ritardi da parte del Comune: «Tempo fa, dopo una seduta del Consiglio, avevamo chiesto a maggioranza e opposizione se fosse possibile aprire un tavolo di lavoro per unire le forze contro la speculazione energetica nel nostro territorio. La risposta era stata positiva da entrambi le parti. Ci fu anche richiesto di inviare la domanda con la posta certificata, cosa che abbiamo fatto, ma non abbiamo mai ricevuto una risposta».

Il giovane rappresentante del comitato, inoltre, non capisce come sia possibile che un atto riguardante un albero monumentale, situato nelle campagne di Uta, sia rimasto fermo negli uffici comunali per troppo tempo: «La scorsa settimana – racconta – abbiamo scoperto che una delibera sugli alberi monumentali, ferma in Comune per quattro anni e deliberata lo scorso aprile, era nuovamente bloccata. Questa avrebbe potuto aggiungere nuove argomentazioni per ostacolare l’avanzata degli impianti, già abbondantemente presenti nel nostro territorio». Meloni si riferisce a una quercia ultracentenaria, situata nella località Serra Taccori, e all’eucalipto centenario, di circa sei metri di circonferenza, presente nel viale dell’ex azienda agricola Minola, costituito da circa mille alberi piantati da Ugo Minola nei primissimi anni del secolo scorso. «Entrambi gli alberi – prosegue il rappresentante del comitato – rappresentano una ricchezza naturalistica e storica per il nostro territorio, che rischia di andare persa. Inoltre in queste aree è presente il cervo sardo, una specie particolarmente protetta, e diverse varietà di rapaci e impollinatori, che rischiano di scomparire con gravi danni per l’ecosistema. Vorremmo avere delle risposte dal Comune», conclude Meloni: «Voglio precisare che il nostro comitato non ha finalità politiche. Non siamo contro nessuno, anzi, siamo disponibili a collaborare con chiunque abbia a cuore la tutela della nostra Regione. Il nostro operato mira esclusivamente alla salvaguardia del territorio».

